Зірковий форвард Атлетико продовжує бути пріоритетною ціллю Барселони
Нападник мадридського Атлетико Хуліан Альварес продовжує перебувати під прицілом Барселони.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Аргентинський форвард залишається однією із пріоритетних цілей "блаугранас" у літнє трансферне вікно 2026. Однак здійснити цей трансфер буде вкрай складно.
"Матрацники" не планують легко прощатися зі зірковим гравцем. У мадридському клубі оцінюють його у понад 120 мільйонів євро. Водночас портал Transfermarkt оцінює його у 90 мільйонів євро.
Контракт чемпіона світу-2022 у складі збірної Аргентини з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2030 року.
Цікаво, що у Мадриді вже працюють над новою угодою для аргентинця.
Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024-го. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів).
У поточному сезоні-2025/26 Хуліан вже взяв участь у 47 матчах в усіх турнірах за Атлетико, у яких відзначився 19 м'ячами та 9 гольовими передачами.
Раніше повідомлялось, що лондонський Арсенал цікавиться форвардом мадридського клубу.