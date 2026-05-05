Артета – про другу зустріч із Атлетико у 1/2 фіналу ЛЧ: Може статися щось дивовижне

Софія Кулай — 5 травня 2026, 09:32
Артета – про другу зустріч із Атлетико у 1/2 фіналу ЛЧ: Може статися щось дивовижне
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про майбутній матч-відповідь проти мадридського Атлетико у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить УЄФА.

Наставник "канонірів" наголосив, що його команда спробує використати шанс та вийти до фіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Я не можу дочекатися. Я відчуваю енергію всередині команди та навколо неї. Разом ми виконали величезну роботу. Гравці довго чекали на такий вечір. Може статися щось дивовижне. Моє послання до них: "Ідіть і скористайтеся цим", коли перед вами відкривається така можливість", – заявив коуч лондонців.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нічиєю 1:1.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 (за київським часом) у Лондоні. Напередодні нападник "матрацників" Антуан Грізманн висловився про майбутню гру.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Арсенал – Атлетико.

Раніше наставник іспанського гранда Дієго Сімеоне розповів, якого стилю вимагатиме від своєї команди у другому протистоянні.

