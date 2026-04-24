Тренер Арсенала оцінив чемпіонську гонку АПЛ: Попереду п'ять матчів

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про боротьбу за чемпіонство АПЛ.

Його цитує BBC.

Наставник "канонірів" зазначив, що попереду ще п'ять ігор, які визначать, хто одягне золоті медалі чемпіонату на свою шию.

"Зросли енергія і віра. Чіткість у тому, що ми маємо робити, не може бути кращою. Попереду п'ять матчів. Завтра – матч номер один. Усе на кону. Вперед, за це. Попереду п'ять матчів. Чотири тижні, дві великі турніри, за які боремося, і все ще можна виграти. Якби хтось сказав нам на початку сезону, що ми будемо в такій ситуації, ми б одразу погодилися – ми дуже схвильовані", – сказав Артета.

Коуч лондонського клубу додав, що його команда діятиме від матчу до матчу.

Відзначимо, що в Арсенала, який йде другим у турнірній таблиці АПЛ-2025/26, та лідера сезону Манчестер Сіті по 70 набраних балів. В очному протистоянні, яке відбулося у рамках 33-го туру, перемогу святкували "містяни" з рахунком 2:1.

У 34-му турі "каноніри" приймуть Ньюкасл. Поєдинок розпочнеться 25 квітня о 19:30 (за київським часом). Натомість команда Жузепа Гвардіоли у цей же день (19:15) зіграє вдома проти Саутгемптона.