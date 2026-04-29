Софія Кулай — 29 квітня 2026, 09:48
Артета – про майбутні півфінал проти Атлетико: Сім років тому ця команда не грала в Лізі чемпіонів
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями напередодні першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико.

Його цитує Marca.

Наставник лондонського клубу розповів, що крайня перемога над Ньюкаслом у рамках 34-го туру АПЛ-2025/26 (1:0) додала його команді впевненості у власних силах.. 

Іспанський спеціаліст запевнив, що його підопічні хочуть домінувати та вийти до фіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Окремо Артета відзначив суперника.

Атлетико – чудова команда з тренером, який має великий досвід у цьому турнірі. Ми знаємо, яким складним буде цей матч. Ми маємо зіграти з тією ж впевненістю, яку демонстрували раніше. Ми там, де хочемо бути. Ми заслужили це. Перед нами відкривається можливість, і ми маємо нею скористатися.

Сім років тому ця команда не грала в Лізі чемпіонів. Ми досягли значних успіхів. Ми дуже старанно працювали і хочемо скористатися шансом. Ми в числі чотирьох найкращих команд. Уявіть, як важко цього досягти", – сказав коуч англійського клубу.

Артета додав, що головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне є прикладом для наслідування, який володіє великою пристрастю до футболу.

Перша півфінальна гра Атлетико – Арсенал відбудеться 29 квітня о 22:00 (за київським часом). Матч-відповідь – 5 травня (о 22:00).

Відзначимо, що окрім боротьби у Лізі чемпіонів, "каноніри" ще й змагаються за чемпіонство АПЛ. Команда Артети з 73 балами лідирує у турнірній таблиці англійської першості, випереджаючи Манчестер Сіті, який йде другим, на 3 очки. Щоправда, у "містян" на одну зіграну гру менше.

Раніше головний тренер лондонського гранда оцінив боротьбу за титул АПЛ. 

