Син Артети дебютував за Арсенал U-18

16-річний син головного тренера Арсенала Мікеля Артети, Габріель, дебютував за юнацьку команду "Канонірів" U-18.

У середу, 22 квітня, він вийшов на заміну на 70-й хвилині виїзного матчу проти ровесників з Редінга в рамках Прем'єр-ліги U-18. Поєдинок завершився перемогою Арсенала з рахунком 3:0.

На момент виходу на поле Артети-молодшого Арсенал вигравав лише 1:0. Рахунок у матчі на 39-й хвилини відкрив Емерсон Нванері – 15-річний брат гравця першої команди "Канонірів" Ітана Нванері.

До цього Габріель Артета, який виступає на позиції вінгера, лише одного разу потрапляв у заявку Арсенала U-18, проте на поле не виходив.

