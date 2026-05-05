Арсенал – Атлетико. Коли та де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів в Україні

У вівторок, 5 травня, лондонський Арсенал зіграє проти мадридського Атлетико у матч-відповіді півфінального раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. У прямому етері зустріч можна переглянути на телеканалі MEGOGO Футбол 1.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Арсенал – Атлетико.

Перша півфінальна гра закінчилася нічиєю 1:1. Під завісу першого тайму нападник "канонірів" Віктор Дьокереш реалізував пенальті, а на старті другої половини матчу Хуліан Альварес зрівняв цифри на табло.

Напередодні обидва колективи здобули перемоги у внутрішніх чемпіонатах: Арсенал розгромив Фулгем 3:0, а Атлетико обіграв Валенсію 2:0.

Раніше нападник "матрацників" Антуан Грізманн висловився про майбутній матч-відповідь проти поточного лідера АПЛ.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом зустрічі команду Мікеля Артети. На перемогу англійського клубу стоїть коефіцієнт 1,62, тоді як звитягу гостей з Іспанії оцінюють у 5,66. Мирова – 4.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.