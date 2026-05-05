Сімеоне розкрив стиль гри Атлетико у другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями перед другим поєдинком проти лондонського Арсенала в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Його цитує УЄФА.
Аргентинський наставник хоче побачити у виконанні своєї команди таку гру, яку вона продемонструвала у другому таймі першого поєдинку у Мадриді.
"Я скажу своїм гравцям, щоб вони грали так, як у другому таймі домашнього матчу. Ми спробуємо провести гру так, як це потрібно, з необхідною інтенсивністю. Ми дуже віримо в те, що робимо.
Як би ми, тренери, не думали про це, футбол залежить від гравців; ми просто маємо підготувати їх якнайкраще. Я вірю, що досвід і час дають спокій, а не пасивність, і душевний спокій, щоб вийти на такий матч", – заявив коуч "матрацників".
Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нічиєю 1:1.
Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 (за київським часом) у Лондоні. Напередодні нападник "матрацників" Антуан Грізманн висловився про майбутню гру.
В останньому турі Ла Ліги Сімеоне святкував свій 1000-й поєдинок у кар'єрі. Підопічні зробили йому подарунок у вигляді перемоги над Валенсією 2:0.