Сімеоне розкрив стиль гри Атлетико у другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала

Софія Кулай — 5 травня 2026, 08:43
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями перед другим поєдинком проти лондонського Арсенала в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

Аргентинський наставник хоче побачити у виконанні своєї команди таку гру, яку вона продемонструвала у другому таймі першого поєдинку у Мадриді.

"Я скажу своїм гравцям, щоб вони грали так, як у другому таймі домашнього матчу. Ми спробуємо провести гру так, як це потрібно, з необхідною інтенсивністю. Ми дуже віримо в те, що робимо.

Як би ми, тренери, не думали про це, футбол залежить від гравців; ми просто маємо підготувати їх якнайкраще. Я вірю, що досвід і час дають спокій, а не пасивність, і душевний спокій, щоб вийти на такий матч", – заявив коуч "матрацників".

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нічиєю 1:1.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 (за київським часом) у Лондоні. Напередодні нападник "матрацників" Антуан Грізманн висловився про майбутню гру.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Арсенал – Атлетико.

В останньому турі Ла Ліги Сімеоне святкував свій 1000-й поєдинок у кар'єрі. Підопічні зробили йому подарунок у вигляді перемоги над Валенсією 2:0.

