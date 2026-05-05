Сімеоне розкрив стиль гри Атлетико у другому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями перед другим поєдинком проти лондонського Арсенала в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

Аргентинський наставник хоче побачити у виконанні своєї команди таку гру, яку вона продемонструвала у другому таймі першого поєдинку у Мадриді.

"Я скажу своїм гравцям, щоб вони грали так, як у другому таймі домашнього матчу. Ми спробуємо провести гру так, як це потрібно, з необхідною інтенсивністю. Ми дуже віримо в те, що робимо.

Як би ми, тренери, не думали про це, футбол залежить від гравців; ми просто маємо підготувати їх якнайкраще. Я вірю, що досвід і час дають спокій, а не пасивність, і душевний спокій, щоб вийти на такий матч", – заявив коуч "матрацників".