Артета – про вихід у фінал Ліги чемпіонів: Деколи нам щастило, але без цього нікуди

Софія Кулай — 6 травня 2026, 07:22
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета відреагував на вихід своєї команди до фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

У півфінальному раунді "каноніри" обіграли мадридський Атлетико (за двома матчами 2:1).

"На цьому рівні кожен суперник дуже складний. В Атлетико неймовірна команда. Вони блискуче боролися. Знаходили рішення у кожній ситуації, знаходили відповідь на кожен наш хід. Дієго Сімеоне проробив видатну роботу. Різниця в рахунку виявилася мінімальною, але сьогодні (5 травня – прим. ред.) вона була на нашу користь", – сказав Артета.

Наставник англійського клубу додав, що вгадав із вибором стартового складу та замінами, які посилили гру.

"Ми єдині у наших прагненнях виконувати високі завдання клубу. Деколи нам щастило, але без цього нікуди. Ми багато і пристрасно працювали та вірили в те, що робимо. Сьогодні (5 травня – прим. ред.) ми були винагороджені тим, що на нас чекає особливий день у Будапешті", – заявив коуч "канонірів".

Суперник Арсенала у фіналі ЛЧ визначиться сьогодні, 6 травня, у протистоянні Баварія – ПСЖ. Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Початок матчу-відповіді у Мюнхені о 22:00 (за київським часом).

Раніше вихід до фіналу турніру прокоментував автор єдиного забитого голу у другому поєдинку Букайо Сака.

Мікель Артета Ліга чемпіонів Арсенал Лондон Атлетико Мадрид

