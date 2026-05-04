Арсенал – Атлетико. Онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому лондонський Арсенал вдома прийматиме мадридський Атлетико.

Гру на "Емірейтс Стедіум" обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Арсенал – Атлетико безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що в першій півфінальній зустрічі Ліги чемпіонів команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. Тоді голами з пенальті відзначились Віктор Дьокереш і Хуліан Альварес.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є "каноніри". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,00. Виграш мадридців – 5,50.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу підопічним Мікеля Артети з котируванням 1,30. На вихід Атлетико до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 3,50.

