Колліна: Вперше в історії ЧС вболівальники побачать гру очима арбітра

Голова суддівської комісії ФІФА П'єрлуїджі Колліна анонсував технологічні новації на чемпіонаті світу 2026 року.

Функціонера цитує офіційний сайт ФІФА.

За словами Колліни, сучасні технології допомагатимуть суддям ухвалювати рішення в складних ситуаціях. Ба більше, вболівальники матимуть змогу оцінити дії рефері, побачивши епізод з точки зору арбітра.

"Як і на попередніх чемпіонатах світу, технології відіграватимуть важливу роль у підтримці арбітрів під час ухвалення рішень. Будуть використані система визначення взяття воріт, вдосконалена версія напівавтоматичної системи визначення офсайду та технологія підключеного м'яча. Крім того, вперше в історії чемпіонатів світу вболівальники зможуть бачити гру з перспективи арбітра на полі завдяки новим технологіям", – сказав Колліна.

Повідомляється, що для обслуговування ЧС-2026 були відібрані 52 арбітри, 88 помічників арбітра та 30 відеоарбітрів матчу. Призначення були здійснені на основі давнього принципу ФІФА "якість понад усе". При відборі враховувалася стабільність виступів кандидатів на турнірах ФІФА, а також на міжнародних та внутрішніх змаганнях в останні роки.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники чемпіонату світу 2026. Вперше на Мундіалі братимуть участь 48 збірних.