У ФІФА пояснили рішення скасувати гол Та у ворота Парагваю на ЧС-2026

Голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна пояснив, що гол центрбека збірної Німеччини Йонатана Та на 102-й хвилині у ворота збірної Парагваю в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 скасували через те, що перед цим оборонець Вальдемар Антон блокував рух голкіпера Орландо Хіля, не намагаючись зіграти у м'яч.

Його слова передає ESPN.

"Хоча утримання позиції саме по собі не є порушенням, коли атакуючий гравець не звертає уваги на м'яч і навмисно зміщує свою позицію, навіть незначно, з явним наміром перешкодити руху суперника та позбавити його можливості захищатися, то судді, а за потреби й VAR, повинні ретельно проаналізувати цей епізод і втрутитися. Особливо це стосується випадків, коли така тактика спрямована на те, щоб позбавити воротаря суперника можливості захищати ворота. Тренери та гравці були проінформовані, тож не слід дивуватися, що судді каратимуть за такі фоли".

Зазначимо, що також цим рішенням був обурений Юрген Клопп. Він провів аналогію з лондонським Арсеналом, який забив багато подібних голів у сезоні-2025/26.

Нагадаємо, що доля протистояння між Німеччиною та Парагваєм вирішилась у серії пенальті. В ній парагвайці здобули перемогу з рахунком 4:3.