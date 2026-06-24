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Колліна пояснив, чому Беллінгема не вилучили у матчі проти Гани

Олег Дідух — 24 червня 2026, 20:02
Колліна пояснив, чому Беллінгема не вилучили у матчі проти Гани
Джуд Беллінгем
Getty Images

Голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна пояснив, чому хавбека збірної Англії Джуда Беллінгема не вилучили у матчі проти Гани за розмови з ротом, прикритим рукою.

Слова італійця наводить ВВС.

"Гравці й надалі можуть прикривати рот рукою або футболкою, адже вони можуть просто спілкуватися з друзями. Це нормально – поговорити до матчу, під час нього чи після нього. Тому, якщо розмова має дружній характер, вони можуть і надалі робити це без жодних проблем.

Але якщо розмова носить конфронтаційний характер, то прикривання рота означає, що ви, ймовірно, робите щось дуже неправильне. У такому випадку покаранням є червона картка", – заявив Колліна.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 червня збірна Англії у другому турі ЧС-2026 зіграла внічию 0:0 з Ганою. Багато суперечок викликав епізод, коли Джуд Беллінгем говорив із ганцем Джорданом Айю, прикриваючи рот рукою. Раніше за аналогічну дію в матчі Туреччина – Пагарвай було вилучено Мігеля Альмірона.

Нагадаємо, дане правило з'явилося у світовому футболі після скандального епізоду в матчі Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, коли Джанлука Престіанні з прикритим ротом, ймовірно, висловив расистську образу на адресу Вінісіуса Жуніора.

Колліна Чемпіонат світу-2026 з футболу Джуд Беллінгем

Колліна

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