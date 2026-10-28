Арбітр Резніков пройшов поліграф після скандального пенальті в матчі Колос – Епіцентр: результати перевірки

Головний арбітр матчу 8-го туру Української Прем'єр-ліги Колос – Епіцентр (3:1) Денис Резніков пройшов перевірку на поліграфі після матчу за скандальний епізод із призначенням пенальті у ворота Епіцентра.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Епізод стався на 75 хвилині. Олег Горін підштовхнув Антона Салабая у штрафному майданчику і Резніков вказав на "точку". Арбітр VAR Клим Заброда порекомендував переглянути епізод, але після майже 4 хвилин перегляду суддя не змінив рішення.

Після матчу Денис Резніков пройшов перевірку на поліграфі, яка не показала жодних маркерів вчинення неправомірних дій, впливу на арбітра чи отримання вигоди.

Зауважимо, що згодом колишній арбітр ФІФА та консультант з арбітражу в УАФ Нікола Ріццолі визнав рішення головного арбітра правильним.

Після успішного проходження поліграфа арбітр уже отримав нове призначення - у 10-му турі УПЛ працював четвертим арбітром на матчі Динамо проти Кудрівки (3:1).

У тому матчі вінгер Кудрівки Іван Петряк зазнав жахливої травми, його забрала карета швидкої допомоги. Згодом президент Кудрівки Роман Солодаренко розповів деталі пошкодження.

Іван Петряк перебував у реанімації, однак невдовзі вінгеру стало краще і його перевели до звичайної палати. Додамо, що одразу після гри перед Петряком вибачився захисник Динамо Владислав Дубінчак.