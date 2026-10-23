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Дубінчак перепросив у батьків Петряка за травму вінгера в матчі Динамо – Кудрівка

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 17:05
Дубінчак перепросив у батьків Петряка за травму вінгера в матчі Динамо – Кудрівка
Владислав Дубінчак
Динамо

Захисник Динамо Владислав Дубінчак прокоментував момент із травмою Івана Петряка, якої він зазнав у боротьбі з гравцем киян.

Емоції футболіста передає УПЛ ТБ.

"Я дуже злякався. По-перше хочу перепросити у сім'ї Івана, у його батьків. Для дружини, для дітей бачити таке – це дуже важко. Після гри я одразу поїду до нього у лікарню і перепрошу перед ним.
Коли відбувся контакт я на секунду втратив свідомість, але почув крик Івана, у мене піднявся адреналін і я одразу прийшов до тями. У мене маленька шишка, але нічого такого", – розповів Дубінчак.

Нагадаємо, 32-річний Петряк зіштовхнувся головою з фланговим захисником киян. Колишньому футболісту Шахтаря надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги. У підсумку, замість Петряка на полі з'явився Родіон Плакса.

Згодом "ТаТоТаке" повідомило, що травмований футболіст прийшов до тями та впізнав рідних. Сам поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1. 

Раніше президент Кудрівки розкрив перші деталі травми Петряка.

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