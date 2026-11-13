Прикарпаття та Колос-2 не виявили переможця в матчі-відкритті 16 туру Першої ліги
Відбувся матч-відкриття 16 туру Першої ліги, в якому зустрічались Прикарпаття та резервісти Колоса.
Гра завершилась внічию 1:1.
Господарі поля відкрили рахунок завдяки голу Єгора Демченка, після чого намагались грати на утримання. У другому таймі Іван Мельниченко зрівняв рахунок. Попри спроби команд вирвати перемогу, цифри на табло більше не змінювались.
Чемпіонат України – Перша ліга
16 тур, 13 листопада
Прикарпаття – Колос-2 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Демченко, 26, 1:1 – Мельниченко, 68
Прикарпаття має 18 очок за підсумками гри і посідає 11 місце в турнірній таблиці, а Колос-2 набрав 14 залікових балів і з грою у запасі розмістився на 13 позиції.
Нагадаємо, в минулому турі гол воротаря Фенікса-Маріуполя позбавив Прикарпаття перемоги.