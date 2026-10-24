Петряка перевели до звичайної палати: результати обстежень не виявили ускладнень

Півзахисник Кудрівки Іван Петряк поступово відновлюється після моторошного зіткнення у матчі з Динамо.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Футболіст уже пройшов два контрольні обстеження, які не виявили жодних ускладнень.

Наразі хавбека перевели з реанімації до звичайної палати, де поруч із ним перебуває його дружина Юлія. Стан гравця залишається стабільним, він почувається краще та йде на поправку.

"Бажаємо нашому Івану якнайшвидшого одужання та сил! Ми поруч і чекаємо на твоє повернення. Дякуємо великій українській футбольній спільноті за підтримку нашого футболіста", – йдеться в повідомленні.

Петряк та захисник киян Владислав Дубінчак, який вже перепросив у рідних суперника, серйозно зіштовхнулися головами у боротьбі за "другий поверх". Після цього Івану надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги.

Для Івана цей поєдинок став 10-м у поточному сезоні-2026/27. До ушкодження він встиг відзначитися одним голом. Нагадаємо, що Петряк виступає за Кудрівку літа 2026-го, перебравшись на правах вільного агента.

Сам поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1.