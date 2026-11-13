Колос переграв Шахтар в матчі 16 туру Прайм-ліги
Колос Ковалівка
Відбувся черговий матч чемпіонату України з футболу серед жінок, в якому Колос вдома приймав Шахтар.
Господарки аренди здобули мінімальну перемогу 1:0.
Гра почалась із затримкою через повітряну тривогу, а три очки ковалівським футболісткам приніс єдиний гол Вікторії Остапів в середині другого тайму.
Чемпіонат України – Прайм-ліга
16 тур, 13 листопада
Колос – Шахтар 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Остапів, 70
Колос продовжує переслідувати лідерок чемпіонату з Харкова, набравши 35 очок, тоді як конкурентки мають 37 і дві гри в запасі.
Донеччанки посідають п'яте місце в турнірній таблиці, маючи 16 залікових балів після 15 зіграних матчів.
Нагадаємо, у минулому турі Колос несподівано переграв Харків.