Колос переграв Шахтар в матчі 16 туру Прайм-ліги

Відбувся черговий матч чемпіонату України з футболу серед жінок, в якому Колос вдома приймав Шахтар.

Господарки аренди здобули мінімальну перемогу 1:0.

Гра почалась із затримкою через повітряну тривогу, а три очки ковалівським футболісткам приніс єдиний гол Вікторії Остапів в середині другого тайму.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

16 тур, 13 листопада

Колос – Шахтар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Остапів, 70

Колос продовжує переслідувати лідерок чемпіонату з Харкова, набравши 35 очок, тоді як конкурентки мають 37 і дві гри в запасі.

Донеччанки посідають п'яте місце в турнірній таблиці, маючи 16 залікових балів після 15 зіграних матчів.

Нагадаємо, у минулому турі Колос несподівано переграв Харків.