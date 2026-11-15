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Полісся та Колос розійшлися миром у товариському поєдинку

Микола Літвінов — 15 листопада 2026, 17:45
Полісся та Колос розійшлися миром у товариському поєдинку
ФК Колос

Житомирське Полісся та ковалівський Колос зіграли внічию у межах товариського поєдинку.

Зустріч у Житомирі завершилася із рахунком 0:0.

Протягом всього часу гравці обох команд так і не змогли порадувати своїх вболівальників забитими м'ячами.

Товариський матч
15 листопада

Полісся – Колос – 0:0

Зауважимо, що 14 гравців Полісся отримали виклики до своїх збірних. Зокрема 5 серед них потрапили до національної команди України.

Підопічні Руслана Ротаня проведуть наступний офіційний поєдинок проти ЛНЗ 23 листопада у межах 13-го туру УПЛ. Зустріч стартує о 13:00 за київським часом.

Натомість команда Руслана Костишина свій наступний поєдинок в українській першості відіграє 21 листопада. Це буде гра проти ФК Харків, яка також розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні спаринг свій провели львівські Карпати та Верес. Команди обмінялися голами та завершили поєдинок нічиєю – 1:1.

Колос товариський матч Полісся Житомир

Колос

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