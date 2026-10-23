Вінгера Кудрівки забрала швидка після зіткнення із захисником Динамо

Вінгер Кудрівки Іван Петряк не зміг дограти матч проти Динамо в 10 турі УПЛ через жахливе зіткнення із Владиславом Дубінчаком.

Відео інциденту опублікував телеграм-канал "Футбольний сектор".

Наприкінці першого тайму футболісти боролись за верховий м'яч, внаслідок чого Петряк та Дубінчак зіштовхнулись головами.

Ексфутболісту Зорі та Шахтаря надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги. У підсумку, замість Петряка на полі з'явився Родіон Плакса.

Станом на момент публікації новини рахунок у матчі 2:0 на користь киян – Векляк відзначився автоголом, а збільшив рахунок Михайленко.

Цього сезону Іван Петряк зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Раніше Кудрівка та інші команди УПЛ дізнались дати та час початку матчів 12 туру.