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Вінгера Кудрівки забрала швидка після зіткнення із захисником Динамо

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 14:16
Вінгера Кудрівки забрала швидка після зіткнення із захисником Динамо
Іван Петряк
ФК Кудрівка

Вінгер Кудрівки Іван Петряк не зміг дограти матч проти Динамо в 10 турі УПЛ через жахливе зіткнення із Владиславом Дубінчаком. 

Відео інциденту опублікував телеграм-канал "Футбольний сектор".

Наприкінці першого тайму футболісти боролись за верховий м'яч, внаслідок чого Петряк та Дубінчак зіштовхнулись головами.

Ексфутболісту Зорі та Шахтаря надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги. У підсумку, замість Петряка на полі з'явився Родіон Плакса.

Станом на момент публікації новини рахунок у матчі 2:0 на користь киян – Векляк відзначився автоголом, а збільшив рахунок Михайленко.

Цього сезону Іван Петряк зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Раніше Кудрівка та інші команди УПЛ дізнались дати та час початку матчів 12 туру.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Іван Петряк Кудрівка

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