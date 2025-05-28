У Наполі вірять, що зможуть зберегти Конте на наступний сезон

Керівництво Наполі впевнене, що головний тренер Антоніо Конте не покине команду влітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс сьогодні знову поспілкувався з 55-річним фахівцем і отримав позитивну відповідь.

Остаточне рішення Конте стане відоме незабаром, однак наразі в Наполі вірять, що тренер залишиться в команді.

🚨 Napoli are confident to keep Antonio Conte as their head coach for the next season.



President De Laurentiis spoke again to Conte today with positive direct contact.



Final answer soon but Napoli now hope for Conte to stay. It was never over or closed chapter, so far. pic.twitter.com/YniZNpNSX3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025

Напередодні повідомлялося, що Антоніо покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера нібито конфлікт з президентом клубу. Сам Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти фахівця і на наступний сезон.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А у підсумки визнала Антоніо Конте найкращим тренером сезону-2024/25. Як відомо, спеціаліста хоче запросити Ювентус, який вже зробив першу пропозицію.

Також стало відомо, що на заміну Конте в Наполі може прийти Массіміліано Аллегрі, однак ним також цікавиться Мілан.