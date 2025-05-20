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Екстренер Ювентуса та Мілана замінить Конте в Наполі

Олег Дідух — 20 травня 2025, 15:11
Екстренер Ювентуса та Мілана замінить Конте в Наполі
Массіміліано Аллегрі
Серія А

Массіміліано Аллегрі влітку замінить Антоніо Конте на посаді головного тренера на посаді головного тренера Наполі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону незалежно від підсумку чемпіонської гонки в Серії А. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.

На посаді головного тренера Наполі Конте замінить Массіміліано Аллегрі. Через інтерес з боку неаполітанців він уже поставив на паузу переговори з клубами із Саудівської Аравії.

Останнім місцем роботи Аллегрі був Ювентус, який він покинув влітку минулого року. В березні повідомлялося про те, що 57-річний італійський фахівець може повернутися в Мілан, із яким уже працював у 2010 – 2013 роках.

Наполі Антоніо Конте Массіміліано Аллегрі

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