Екстренер Ювентуса та Мілана замінить Конте в Наполі

Массіміліано Аллегрі влітку замінить Антоніо Конте на посаді головного тренера на посаді головного тренера Наполі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону незалежно від підсумку чемпіонської гонки в Серії А. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.

На посаді головного тренера Наполі Конте замінить Массіміліано Аллегрі. Через інтерес з боку неаполітанців він уже поставив на паузу переговори з клубами із Саудівської Аравії.

Останнім місцем роботи Аллегрі був Ювентус, який він покинув влітку минулого року. В березні повідомлялося про те, що 57-річний італійський фахівець може повернутися в Мілан, із яким уже працював у 2010 – 2013 роках.