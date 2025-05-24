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Конте визнаний найкращим тренером сезону у Серії А

Олександр Булава — 24 травня 2025, 07:56
Конте визнаний найкращим тренером сезону у Серії А
x.com/SerieA

Італійська Серія А визнала наставника Наполі Антоніо Конте найкращим тренером сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Конте очолив команду влітку минулого року. Для нього це п'ятий титул чемпіона в Серії А. У сезонах 2011/12, 2012/13 та 2013/14 він вигравав першість на чолі Ювентуса й один раз вигравав скудетто з Інтером (сезон 2020/21).

Зазначимо, що тільки Джованні Трапаттоні (7) та Массиміліано Алегрі (6) частіше вигравали Серію А, ніж Конте (5).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Наполі висунув вимоги керівництву клубу щодо продовження співпраці.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

Антоніо Конте

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