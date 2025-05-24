Конте визнаний найкращим тренером сезону у Серії А

Італійська Серія А визнала наставника Наполі Антоніо Конте найкращим тренером сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Конте очолив команду влітку минулого року. Для нього це п'ятий титул чемпіона в Серії А. У сезонах 2011/12, 2012/13 та 2013/14 він вигравав першість на чолі Ювентуса й один раз вигравав скудетто з Інтером (сезон 2020/21).

Зазначимо, що тільки Джованні Трапаттоні (7) та Массиміліано Алегрі (6) частіше вигравали Серію А, ніж Конте (5).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Наполі висунув вимоги керівництву клубу щодо продовження співпраці.