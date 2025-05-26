Мілан не призначить Де Дзербі, але бажає перехопити у Наполі свого екстренера

Массіміліано Аллегрі став головним кандидатом на посаду головного тренера в Мілані.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Наполі лідирує в гонці за Аллегрі, але "россонері" сподіваються перехопити свого колишнього тренера в нового чемпіона Італії.

Повідомляється, що 57-річному італійцю подзвонив майбутній спортивний директор Мілана Іглі Таре, про чиє призначення мають оголосити найближчим часом. Він спробував переконати Аллегрі повернутися на "Сан-Сіро".

В якості альтернатив "дияволи" мають інших екстренерів Ювентуса Тьяго Мотту та Мауріціо Саррі, вони обидва залишаються без роботи.

На радарі у "червоно-чорних" також з'явився колишній наставник збірної Італії Роберто Манчіні, який має характеристики, що відповідають запитам клубу. Цікаво, що Манчіні підтвердив своє бажання повернутися до роботи на клубному рівні, особливо в Італії. Екстренера Манчестер Сіті також пов'язуються з Ромою та Ювентусом.

Але при цьому Мілан майже точно втратив варіант з колишнім тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Марсель не збирається відпускати фахівця, плануючи дати йому можливість розвивати свій проєкт у Франції.

Нагадаємо, що вчора, 25 травня, Мілан закрив сезон перемогою над Монцею. Одразу після цього матчу подав у відставку легендарний центрбек "россонері" Алессандро Неста.