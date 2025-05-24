Ювентус зробив першу пропозицію Конте
Ювентус зацікавлений у запрошенні головного тренера Наполі Антоніо Конте.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
55-річний фахівець вважається керівництвом туринського клубу пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера. "Б'янконері" запропонували Конте контракт до 2028 року та повний контроль, щоб переконати його очолити команду.
Чинний контракт італійця з неаполітанським клубом розрахований до літа 2027 року.
Напередодні повідомлялося, що Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.
Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.
Серія А у підсумки визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.