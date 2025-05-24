Ювентус зробив першу пропозицію Конте

Ювентус зацікавлений у запрошенні головного тренера Наполі Антоніо Конте.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

55-річний фахівець вважається керівництвом туринського клубу пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера. "Б'янконері" запропонували Конте контракт до 2028 року та повний контроль, щоб переконати його очолити команду.

Чинний контракт італійця з неаполітанським клубом розрахований до літа 2027 року.

Напередодні повідомлялося, що Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А у підсумки визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.