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Ювентус зробив першу пропозицію Конте

Олександр Булава — 24 травня 2025, 12:20
Ювентус зробив першу пропозицію Конте
Антоні Конте
Getty Images

Ювентус зацікавлений у запрошенні головного тренера Наполі Антоніо Конте.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

55-річний фахівець вважається керівництвом туринського клубу пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера. "Б'янконері" запропонували Конте контракт до 2028 року та повний контроль, щоб переконати його очолити команду.

Чинний контракт італійця з неаполітанським клубом розрахований до літа 2027 року.

Напередодні повідомлялося, що Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А у підсумки визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Антоніо Конте

Антоніо Конте

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