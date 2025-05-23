Наполі б'є Кальярі та вириває перемогу в чемпіонських перегонах над Інтером, який здолав Комо

У п'ятницю, 23 травня, в межах Серії А відбулося два поєдинки, які визначили чемпіона першості.

За титул змагалися Наполі та Інтер, які грали проти Кальярі та Комо відповідно. Обидва клуби здобули переконливі перемоги з однаковим рахунком 2:0.

У підсумку чемпіоном першості став Наполі, який до останнього туру випереджав міланський клуб на 1 заліковий бал.

Щодо самих матчів, то чемпіонськими голами у складі підопічних Антоніо Конте відзначилися Мактоміней та Лукаку, які забили по м'ячу у кожному з таймів.

У Інтера суперник був солідніше, однак на гру вплинуло вилучення, адже під кінець 1-го тайму пряму червону картку отримав Рейна, притому зробив він це у своєму прощальному матчі з клуб.

"Неррадзурі" ще до того вели у рахунку завядяки голу Де Врея, а у другій 45-хвилинці Корреа забив другий м'яч. У підсумку впевнена перемога міланського клубу, але цього виявилося недостатньо для виграшу Скудетто.

Для Наполі цей титул став 4-м в історії, зазначимо, що саме Інтер був переможцем минулого сезону.

Втім. команда Індзагі має шанс виграли інший трофей, адже 31 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Чемпіонат Італії – Серія А

38 тур, 23 травня

Комо – Інтер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Де Врей, 0:2 – 51 Корреа

Наполі – Кальярі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Мактоміней, 2:0 – 51 Лукаку

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Програма останнього туру продовжиться завтра, 24 травня, коли між собою зіграють Болонья – Дженоа та Мілан – Монца.