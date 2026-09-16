Конте може очолити англійський топклуб

Іменитий італійський тренер Антоніо Конте може замінити Майкла Карріка на посаді наставника Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Goal.com.

Манчестер Юнайтед невдало розпочав сезон, тому звільнення нинішнього головного тренера команди, Майкла Карріка, не виключене. В разі, якщо керівництво клубу таки наважиться на зміну тренера, Конте буде першим кандидатом на заміну англійцеві.

Наразі 57-річний італійський фахівець є безробітним: влітку поточного року він покинув Наполі після двох років на чолі команди. Наразі Конте не поспішає з працевлаштуванням і чекає на амбітний проєкт для повернення для роботи.

У Конте вже є досвід роботи в АПЛ: у 2016 – 2018 роках він очолював Челсі, який у 2017 році привів до чемпіонства.