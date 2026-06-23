Визначився фаворит на посаду тренера збірної Італії

Екснаставник Наполі Антоніо Конте може стати новим головним тренером збірної Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після призначення Джованні Малаго на посаду президента Федерації футболу Італії саме Конте став головним фаворитом на посаду очільника "Скуадри Адзурри". Наразі Антоніо випереджає іншого кандидата – Роберто Манчіні.

Зазначається, що новим технічним директором національної команди може стати Паоло Мальдіні.

Напередодні Конте покинув Наполі, який очолював із липня 2024-го, провівши на чолі команди 91 матч (54 перемоги, 19 мирових та 18 поразок). Італійський спеціаліст привів Наполі до двох трофеїв – чемпіонства Серії А (2024/25) та Суперкубку Італії (2025/26). Зазначимо, що Конте вже очолював збірну Італії у 2014 – 2016 роках.

Нагадаємо, що збірна Італії не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2026. Після фіаско у відборі "Скуадру Адзурру" залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі команду тимчасово очолює головний тренер молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.