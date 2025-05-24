Я попрошу його залишитися: Де Лаурентіс – про майбутнє Конте в Наполі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти головного тренера команди Антоніо Конте на наступний сезон.

Цитує функціонера Ніколо Скіра.

"Ми б хотіли продовжити з ним співпрацю, але якщо його тягнутиме кудись ще – я не хочу нікого змушувати.

Ми скоро зустрінемося. Я попрошу його залишитися, але точно не можу змусити", – сказав Де Лаурентіс.