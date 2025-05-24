Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я попрошу його залишитися: Де Лаурентіс – про майбутнє Конте в Наполі

Олександр Булава — 24 травня 2025, 09:40
Я попрошу його залишитися: Де Лаурентіс – про майбутнє Конте в Наполі
Антоніо Конте
Getty Images

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти головного тренера команди Антоніо Конте на наступний сезон.

Цитує функціонера Ніколо Скіра.

"Ми б хотіли продовжити з ним співпрацю, але якщо його тягнутиме кудись ще – я не хочу нікого змушувати.

Ми скоро зустрінемося. Я попрошу його залишитися, але точно не можу змусити", – сказав Де Лаурентіс.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.

Де Лаурентіс Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

Де Лаурентіс

Спаллетті: Мої стосунки з президентом Наполі були конфліктними
Кварацхелія відхилив пропозицію Наполі
Наполі готує новий контракт для Кварацхелії
Наполі визначиться з головним тренером після останньої гри сезону
Президент Наполі відмовився від Конте та визначився з кандидатами на місце головного тренера

Останні новини