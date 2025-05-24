Я попрошу його залишитися: Де Лаурентіс – про майбутнє Конте в Наполі
Антоніо Конте
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Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти головного тренера команди Антоніо Конте на наступний сезон.
Цитує функціонера Ніколо Скіра.
"Ми б хотіли продовжити з ним співпрацю, але якщо його тягнутиме кудись ще – я не хочу нікого змушувати.
Ми скоро зустрінемося. Я попрошу його залишитися, але точно не можу змусити", – сказав Де Лаурентіс.
Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.
Серія А визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.