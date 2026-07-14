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Манчестер Юнайтед оголосив про підписання лідера Астон Вілли

Олексій Мурзак — 14 липня 2026, 20:54
Манчестер Юнайтед оголосив про підписання лідера Астон Вілли
Юрі Тілеманс
manutd.com

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання півзахисника Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт до червня 2031 року, фінансові деталі не розголошуються.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сума трансферу 29-річного гравця складе 41 мільйон євро.

Тілеманс став гравцем Астон Вілли влітку 2023 року, перейшовши на правах вільного агента з Лестера.

У сезоні-2025/26 він провів 35 матчів, у яких забив 2 голи й віддав 7 асистів.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про перехід 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса, а також підписав 35-річного воротаря Лідса Карла Дарлоу.

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