Ноттінгем Форест призначив нового тренера

Олівер Гласнер призначений на посаду головного тренера Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Умови та терміни дії контракту з 51-річним австрійським фахівцем не розголошуються. На посаді головного тренера Ноттінгем Форест він замінив Вітора Перейру, який був звільнений минулого тижня.

Попереднім місцем роботи Гласнера був Крістал Пелес, який він очолював з лютого 2024 до травня 2026 року. З клубом він виграв три трофеї: Кубок і Суперкубок Англії 2025 року, а також Лігу конференцій-2026.

До цього в своїй тренерській кар'єрі Гласнер працював із Рідом, ЛАСКом, Вольфсбургом і франкфуртським Айнтрахтом. На початку червня запросити австрійця хотів Мілан, проте Гласнер відмовив італійському клубу.