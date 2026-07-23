Арсенал підписав вінгера збірної Греції

Вінгер бельгійського Брюгге та збірної Греції Хрістос Цоліс став гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба чинних чемпіонів Англії.

Цоліс підписав із Арсеналом довгостроковий контракт, точні терміни якого не розголошуються, як і сума трансферу. За інформацією ЗМІ, вона склала 40 мільйонів євро.

24-річний грек виступав за Брюгге з літа 2024 року, коли бельгійці віддали за нього Фортуні (Дюссельдорф) 6,5 мільйона євро. У минулому сезоні на його рахунку 22 голи та 29 асистів у 52 матчах у всіх турнірах. Цоліс за кар'єру провів 34 матчі та забив 9 голів за збірну Греції.

Раніше повідомлялося про те, що центральному захиснику Арсенала Вільяму Саліба не знадобиться операція на спині.