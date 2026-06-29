Наступник Гвардіоли. Манчестер Сіті призначив нового тренера
Італійський фахівець Енцо Мареска призначений на посаду головного тренера Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
За їхньою інформацією, контракт розрахований на три роки – до літа 2029 року. На посаді головного тренера Манчестер Сіті Мареска замінив Жузепа Гвардіолу, який очолював команду протягом 10 років – з літа 2016 року.
46-річний італієць уже працював у структурі Манчестер Сіті в 2020 – 2021 роках. Він очолював резервну команду клубу. Після цього Мареска почав самостійну тренерську кар'єру та встиг попрацювати з Пармою, Лестером і Челсі.
Про те, що Манчестер Сіті вибрав Мареску наступником Гвардіоли, повідомлялося ще у квітні. Після цього італійський фахівець тривалий час вів переговори про умови розірвання контракту з Челсі.