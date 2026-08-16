Арсенал розгромив Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії

У неділю, 16 серпня, відбувся матч за Суперкубок Англії, у якому Арсенал розгромив Манчестер Сіті.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Чинні чемпіони АПЛ відкрили рахунок вже на 23-й секунді поєдинку зусиллями Калафіорі. Цей гол став найшвидшим у розіграші Суперкубку країни за 58 років.

На 28-й хвилині Гаверц подвоїв перевагу "канонірів", на що суперник до перерви так нічим і не відповів.

У другій 45-хвилинці лондонці продовжили побиття володарів Кубку Англії. На 48-й хвилині третій м'яч у сітку воріт Доннаруми відправив Едегор.

Ну а більше рахунок на табло не змінювався, адже підопічні Енцо Марески так і не змогли знайти протидію, програвши в "суху" поєдинок за трофей, який став першим для Арсенала у новому сезоні.

Суперкубок Англії-2026

16 серпня

Арсенал – Манчестер Сіті 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Калафіорі, 2:0 – 28 Гаверц, 3:0 – 48 Едегор

Напередодні відбувся матч за Суперкубок УЄФА, у якому ПСЖ переграв Астон Віллу.