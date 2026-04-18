Ковентрі на чолі з Лемпардом вийшли в АПЛ вперше за 25 років

Ковентрі Сіті забезпечив собі вихід до англійської Прем'єр-ліги на наступний сезон вперше за 25 років.

Підопічні Френка Лемпарда гарантували підвищення у класі після виїзної нічиєї з Блекберном Роверз (1:1) у матчі 43 туру Чемпіоншипу.

"Небесно блакитні" вийшли вперед на 54-й хвилині після точного удару Рьої Морісіти. Блекберн зумів відігратися наприкінці основного часу завдяки голу Боббі Томаса.

Чемпіонат Англії – Чемпіоншип

43 тур, 17 квітня

Блекберн – Ковентрі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Морісіта, 1:1 – 84 Томас

Востаннє Ковентрі виступав у вищому дивізіоні чемпіонату Англії у сезоні 2000/2001, після чого покинув еліту. До цього вильоту клуб грав у найвищому дивізіоні 34 роки поспіль.

Наразі команда набрала 86 очок та очолює турнірну таблицю, випереджаючи Міллволл, який йде третім, на 13 балів. Оскільки до кінця чемпіонату конкурент може здобути максимум 12 очок, Ковентрі математично забронював одну з двох прямих путівок до АПЛ.

Додамо, що у середині поточного сезону Ковентрі повторив рекорд Чемпіоншипу, набравши понад 50 очок за половину кампанії.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що "небесно-блакитні" розглядають можливість підписання півзахисника донецького Шахтаря Проспера Обаха.