Брентфорд Ярмолюка завершує рекордний в історії трансфер клубу

Англійський Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, близький до підписання півзахисника Ланса Мамаду Сангаре.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, сторони закрили угоду. Сума трансферу становитиме близько 48 мільйонів євро, також в угоді будуть прописані бонуси й відсоток від майбутнього продажу.

Зазначимо, що Сангаре стане найдорожчим придбанням в історії "бджіл".

24-річний хавбек повинний стати заміною для Джордана Хендерсона, який раніше покинув Брентфорд після одного сезону в клубі, досягнувши взаємної домовленості про розірвання свого контракту.

Крістал Пелас, тренер якого П'єр Саж перейшов з Ланса на початку цього літа, був зацікавлений у Сангаре, але не зміг запропонувати такий самий фінансовий пакет, як Брентфорд.

Мамаду приєднався до складу Ланса минулого літа за 8 мільйонів євро з Рапіда. За підсумками сезону-2025/26 в активі гравця 39 матчів, 3 забиті голи та 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що іменитий ірландський вінгер Дем'єн Дафф увійшов у тренерський штаб Брентфорда.