Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтів підписав хавбека Челсі

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець підписав 5-річний контракт – до червня 2031 року. Також передбачена опція продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, МЮ заплатить лондонцям 50 млн фунтів, а також Челсі отримає 10% від наступного трансферу футболіста.

Лондонський клуб придбав 22-річного півзахисника взимку 2023 року у Васку да Гама за 12,5 мільйона євро. Після переходу він виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест і Страсбур.

Минулого сезону хавбек уперше повноцінно зіграв за Челсі, провівши 43 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед викупить півзахисника Астон Вілли Юрі Тілеманса.