Київське дербі, заруба в Житомирі та іспит для Шахтаря: прев'ю 20 туру УПЛ

Після єврокубкового мідвіку повертається Українська Прем'єр-ліга. Чи зуміє Шахтар зберегти лідерство, а Динамо продовжити виграшну серію – про все це дізнаємося за підсумками 20-го туру Української Прем'єр-ліги, який стартує в п'ятницю, 13 березня.

"Чемпіон" пропонує ознайомитися з матчами, що на нас очікують.

П'ятниця, 13 березня

13:00. Полтава – Карпати

18:00. Динамо – Оболонь

Субота, 14 березня

13:00. ЛНЗ – Олександрія

15:30. Кудрівка – Верес

18:00. Полісся – Кривбас

Неділя, 15 березня

13:00. Епіцентр – Рух

15:30. Колос – Зоря

18:00. Шахтар – Металіст 1925

Оболонь спробує зупинити Динамо, а Карпати здобути першу перемогу для Фернандеса

20-й тур УПЛ відкриє поєдинок двох невдах весняної частини чемпіонату – Полтави та Карпат. І якщо справи дебютанта елітного дивізіону виглядають кепсько, то у "левів" не все так безнадійно.

ФК Карпати

В останній день трансферного вікна львів'яни підсилили склад динамівцем Валентином Рубчинським, який не отримав свій шанс у Костюка. Матч проти Полтави стане особливим для головного тренера "зелено-білих" Франа Фернандеса, адже у разі невдачі він зможе повернутися до Львова тільки, щоб забрати особисті речі.

А от київське дербі очікується з особливим інтересом. У першому колі "пивовари" відібрали два очки у результативній перестрілці. Однак тоді "біло-сині" мали "головний біль" з єврокубками, а наразі зосереджені на внутрішніх змаганнях.

Уся увага в матчі буде прикута до форварда Динамо Матвія Пономаренка, який у 5 останніх матчах чемпіонату забив 7 голів. Та чи зможуть "пивовари" зупинити 20-річного нападника, якого так чекає Сергій Ребров?

Матвій Пономаренко ФК Динамо Київ

ЛНЗ прагне реваншу, а Поліссю варто забути про Динамо

Суботню програму туру продовжить протистояння ЛНЗ та Олександрії. У першому колі "містяни" принизили черкаський клуб, здобувши перемогу 4:1. Підопічні Віталія Пономарьова спробують взяти реванш за розгромну поразку.

Житомирське Полісся після домашньої поразки від Динамо (1:2) досі не оговталося. Клуб приділив багато медійної уваги розбору помилок арбітра. Та чи зможуть житомиряни налаштуватися на матч, адже наступний цей суперник теж не подарунок.

ФК Полісся

Кривбас навесні ще не програвав. Втім, підопічні Патріка ван Леувена виглядають не так переконливо на виїзді. Хоча можна не сумніватися, що нічийний результат в Житомирі цілком влаштує криворіжців. На користь Полісся може зіграти відсутність ударної сили "червоно-чорних" – форварда Парако. У Кривбасу не так багато опцій для його заміни.

В іншому протистоянні суботи зійдуться команди із середини турнірної таблиці. Верес після поразки від ЛНЗ спробує реабілітуватися перед вболівальниками. Однак Кудрівка теж не збирається дарувати залікові бали.

Запеклі битви аутсайдерів та середняків

Гольовий перформанс Владислава Супряги дозволив Епіцентру здобути найбільшу перемогу в елітному дивізіоні. Та ще й над Колосом, який на початку сезону не приховував єврокубкові амбіції.

Владислав Супряга ФК Епіцентр

Львівський Рух наразі абсолютно безпорадний. Щоб залатати кадрові дірки, клуб взяв в оренду колись дуже перспективного Самбу Діалло з Динамо. Однак чи зможе сенегальський вінгер врятувати команду від пониження в класі?

Цікавим обіцяє бути протистояння Колоса та Зорі. Середняки нинішнього чемпіонату зберігають надію фінішувати ближче до трійки призерів, а для цього потрібно прибрати прямого конкурента. Очний поєдинок може дати відповідь, хто у цій парі зайвий.

Шахтар не має право на помилку

"Гірники" продовжують боротися на два фронти, заробляючи єврокубковий коефіцієнт для України. Та чи встигнуть донеччани відновитися після матчу в Познані? Тим більше, що суперник зовсім не з легких.

ФК Шахтар

Металіст 1925 від матчу до матчу набирає форму, перебуваючи за спиною лідерів турнірної таблиці. Команда Младена Бартуловича матиме більше часу на підготовку та буде позбавлена виснажливих переїздів.

У разі невдачі Шахтар ризикує впритул підпустити конкурентів за чемпіонство. Тож усі попередні здобутки можуть виявитися марними. Відсутність травмованого Миколи Матвієнка додасть проблем "гірникам". Усі сподівання на мотиватора Арду Турана, який може налаштувати на боротьбу навіть резервістів.