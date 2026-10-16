Полісся проти Динамо, випробування для Шахтаря та дуель Скрипника і Григорчука: анонс 9 туру УПЛ

У п'ятницю, 16 жовтня, стартує 9 тур чемпіонату Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

У центральному протистоянні Полісся прийматиме київське Динамо. Шахтар після єврокубкового тріумфу зустрінеться з Колосом, Карпати спробують повернутися на переможну хвилю в матчі з Епіцентром, а Харків перевірить сили в поєдинку з Лівим Берегом.

"Чемпіон" розповідає про розклад матчів і головні інтриги чергового туру УПЛ.

П'ятниця, 16 жовтня

13:00. Оболонь – Верес

Субота, 17 жовтня

13:00. Зоря – Чорноморець

15:30. Кудрівка – Буковина

18:00. Шахтар – Колос

Неділя, 18 жовтня

13:00. Полісся – Динамо

13:00. Кривбас – ЛНЗ

18:00. Карпати – Епіцентр

Понеділок, 19 жовтня

13:00. Харків – Лівий Берег

Чи скористається Оболонь кадровими проблемами Вереса?

У попередньому турі Оболонь повернулася на домашній стадіон після реконструкції газону. Проте свято футболу зірвали російські терористи. Поєдинок із Кривбасом не вдалося дограти через тривалі повітряні тривоги, хоча після першого тайму "пивовари" вели в рахунку.

Тепер у матчі з Вересом підопічні Олександра Антоненка спробують здобути першу перемогу в сезоні.

Рівненські "вовки" прибудуть до Києва після поразки від Шахтаря (0:3). Склад Вереса буде ослаблений через відсутність півзахисника Ростислава Барана, який отримав червону картку в матчі з "гірниками".

На рівні УПЛ суперники провели шість матчів: у двох перемогу святкував Верес, в одному – Оболонь, а ще три завершилися внічию. Зазвичай їхні зустрічі не відзначаються великою кількістю голів: лише в одному поєдинку забили три м'ячі, а у двох не було жодного.

НК Верес

Скрипник проти Григорчука: чи перерве Чорноморець невдалу серію?

Протистояння команд Віктора Скрипника та Романа Григорчука додає інтриги матчу, адже обидва тренери мають власний стиль гри та чималий досвід роботи в УПЛ.

Зоря у попередньому турі зуміла перервати неприємну безвиграшну серію, впевнено обігравши Лівий Берег. Забити "лелекам" вдається не кожній команді, але луганці зуміли відзначитися тричі – рівно стільки, скільки кияни пропустили у шести попередніх матчах чемпіонату.

Віктор Скрипник ФК Зоря

Чорноморець після поразки Харкову (1:2) опинився у зоні перехідних матчів, а тому терміново потрібно добирати очки.

Суперники добре знайомі один з одним та мають тривалу історію зустрічей, яка тягнеться з 1967 року. В останніх восьми поєдинках Зоря не мала проблем із Чорноморцем, здобувши сім перемог. Лише в одному поєдинку була зафіксована нічия. Тож чи зуміють одесити перервати неприємну статистику?

Роман Григорчук ФК Чорноморець

Перша зустріч в УПЛ: Буковина після нічиєї з Поліссям зіграє з Кудрівкою

Буковина стала головним ньюзмейкером 8 туру. "Жовто-чорні" зуміли відібрати очки в Полісся, яке на той момент очолювало турнірну таблицю. Наставник чернівецької команди Сергій Шищенко, який видав емоційний спіч на післяматчевому інтерв'ю, став найкращим тренером туру.

Сергій Шищенко ФК Буковина

Наступним суперником амбітного колективу стане Кудрівка, яка ніяк не може здобути першу перемогу в сезоні. Проте поранений звір, як відомо, удвічі лютіший, тож легкої прогулянки для Буковини в Рівному не варто очікувати.

Суперники вперше зійдуться на рівні УПЛ. Раніше команди зустрічалися в Першій лізі, де перевага на боці Кудрівки – дві перемоги проти однієї у чернівчан. Ще один матч подарував справжню гольову феєрію та завершився нічиєю 3:3.

Неприємний суперник для Шахтаря

Шахтар підходить до матчу з Колосом у статусі лідера УПЛ. Посеред тижня команда Арди Турана здобула яскраву перемогу над АЕКом (3:1) у Лізі чемпіонів, тож тренер може вдатися до ротації та надати шанс резервістам.

ФК Шахтар

Для підопічних Руслана Костишина це можливість скористатися потенційними кадровими змінами в суперника та зачепитися за очки. Колос виграв два останні матчі, забивши в них шість голів. Водночас оборона команди не безгрішна – три пропущені м'ячі можуть стати проблемою в зустрічі з результативним Шахтарем.

В історії протистояння на рівні УПЛ перевага на боці донеччан: у 15 матчах вони здобули 11 перемог. Проте в останніх трьох матчах Колос створив чимало проблем іменитому супернику: ковалівці здобули дві перемоги (1:0 та 4:2), а один матч завершився внічию (0:0). Чи справді Костишин знайшов ключі до Шахтаря, дізнаємося в матчі 9 туру.

ФК Шахтар

Динамо в боротьбі за друге місце

Центральний поєдинок 9 туру між Поліссям та Динамо запланований на неділю, 18 жовтня. Житомиряни випереджають киян на три очки, які до того ж мають матч у запасі. У разі виїзної перемоги Динамо може піднятися на другу сходинку турнірної таблиці, а тому ціна зустрічі дуже висока.

У складі Динамо виступає орендований у Полісся воротар Георгій Бущан. Після його повернення кияни заграли значно надійніше. Однак через умови орендної угоди голкіпер, імовірно, не зможе зіграти проти свого клубу. Це стане відчутною втратою для команди Ігоря Костюка, адже на початку сезону воротарська позиція була однією з найбільш проблемних у Динамо.

Георгій Бущан ФК Динамо

В очних протистояннях Динамо залишається незручним суперником для Полісся. Житомиряни перемогли киян лише в першому матчі на рівні УПЛ. Після цього вони зазнали чотирьох поразок, а ще одна зустріч завершилася нульовою нічиєю. Особливо невдалими для Полісся були матчі минулого чемпіонату, в яких команда Руслана Ротаня двічі поступилася із загальним рахунком 2:6.

Кривбас мріє про перемогу, поки ексгравці запалюють у Лізі чемпіонів

Колишні гравці Кривбасу нагадали про себе в Лізі чемпіонів. Глейкер Мендоза забив за Шахтар, а Іван Дібанго віддав три гольові передачі в матчі з Ліверпулем. Минулого сезону обидва виступали за криворіжців, а тепер допомагають своїм командам на найвищому європейському рівні.

Глейкер Мендоза ФК Шахтар

Сам Кривбас поки не може похвалитися такими результатами. Після шести зіграних матчів команда Патріка ван Леувена перебуває в групі аутсайдерів УПЛ.

ЛНЗ також невдало розпочав чемпіонат, але поступово налагодив гру. У чотирьох останніх матчах команда Віталія Пономарьова програла лише Шахтарю (0:3). На результат суттєво вплинуло вилучення Назарія Муравського, який тепер пропустить зустріч із Кривбасом. Не зіграє й ключовий півзахисник "фіолетових" Артур Рябов. Ці втрати можуть полегшити завдання господарям.

В історії протистояння в УПЛ Кривбас має перевагу: у трьох перших матчах він переміг тричі. Дві наступні зустрічі завершилися внічию, а в останній ЛНЗ розгромив криворіжців на виїзді – 3:0.

ФК Кривбас

Чи зуміють Карпати вперше обіграти Епіцентр в УПЛ?

На старті сезону Карпати впевнено виступали й за підсумками перших семи турів незмінно перебували в першій трійці. Однак поразки від Шахтаря та Динамо відкинули "зелено-білих" на п'яте місце.

У 9 турі команда Франа Фернандеса зустрінеться з Епіцентром, який помітно здав в останніх матчах. Підопічні Сергія Нагорняка зазнали трьох поспіль поразок і опустилися на 11 місце.

Для Карпат Епіцентр – доволі незручний суперник. Команди протистоять одна одній починаючи із сезону-2021/22, коли виступали в Другій лізі. За сім очних зустрічей «зелено-білі» здобули лише дві перемоги, причому обидві – ще в нижчих дивізіонах. Минулого сезону, вже в УПЛ, Епіцентр переміг Карпати на виїзді (3:1), а в домашньому матчі втримав нічию (0:0).

ФК Карпати

Чи зупинить Лівий Берег переможну ходу Харкова?

Поєдинок між Харковом та Лівим Берегом закриватиме програму 9 туру. Номінальні господарі прийматимуть суперника на його стадіоні.

Переможна серія Харкова в чемпіонаті налічує вже чотири матчі. За цей час підопічні Младена Бартуловича пропустили лише один м'яч, натомість забили 12. Завдяки цим результатам "золотисто-багряні" посідають четверте місце та в разі невдачі Динамо можуть піднятися до трійки лідерів.

Младен Бартулович ФК Харків

Лівий Берег у попередньому турі зазнав болючої поразки від Зорі (1:3). Тепер команда прагнутиме реабілітуватися перед власними вболівальниками. Головний тренер киян Олександр Рябоконь уміє налаштовувати своїх підопічних, тож Харкову не варто розраховувати на легку гру.

Раніше турнірні шляхи суперників перетиналися лише в перехідних матчах за право виступати в УПЛ. Влітку 2024 року "лелеки" в серії пенальті позбавили тоді ще Металіст 1925 місця в елітному дивізіоні. Однак уже за рік харків'яни взяли реванш, відправивши суперника до Першої ліги.

Де дивитися матчі 9 туру УПЛ

Усі матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV.

Трансляції будуть доступні на OTT-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV і Vodafone TV, а також на міжнародних майданчиках OneFootball та GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковому телебаченні Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV публікуватимуть огляди матчів, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.