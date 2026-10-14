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УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 8 туру

Денис Іваненко — 14 жовтня 2026, 12:44
УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 8 туру
Символічна збірна 8 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну восьмого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань, зокрема, футбольний оглядач "Чемпіона" Сергій Шаховець. Найкращим тренером за рішенням 38 експертів було визнано наставника Буковини Сергія Шищенка.

Його підопічні зіграли внічию з Поліссям (2:2), втративши перемогу в компенсований час. До трійки також увійшли Віктор Скрипник (Зоря) та Руслан Костишин (Колос).

Звання найкращого футболіста туру здобув Георгій Бущан. Воротар Динамо залишив свої ворота "сухими" в поєдинку з Карпатами (1:0).

Символічна збірна 8 туру УПЛ: Бущан (Динамо) – Бусько (Буковина), Бондар (Шахтар),Матвієнко (Шахтар), Педро Енріке (Шахтар) – Педріньйо (Шахтар), Калюжний (Харків), Демченко (Колос), Забергджа (Харків) – Пономаренко (Динамо), Ндукве (Колос)

Наступний тур УПЛ стартує 16 жовтня матчем Оболонь – Верес. Він має розпочатись о 13:00.

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