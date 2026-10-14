Ексзахисник Кривбасу оформив три асисти в матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Лівий захисник ЛАСКу Іван Дібанго відзначився трьома результативними передачами в домашньому матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

24-річний камерунець відіграв весь поєдинок та асистував партнерам на 63-й, 74-й і 77-й хвилинах зустрічі. Попри його внесок, австрійська команда поступилася "мерсисайдцям" з рахунком 3:6.

У складі Ліверпуля хеттрик оформив французький вінгер Брелді Барколя, для якого він став першим у професійній кар'єрі.

Ліга чемпіонів

Загальний етап. 2-й тур, 14 жовтня

ЛАСК – Ліверпуль 3:6 (0:3)

Голи: 0:1 – Араухо, 22; 0:2 – Барколя, 24; 0:3 – Барколя, 37; 0:4 – Фрімпонг, 51; 1:4 – Любічич, 63; 1:5 – Барколя, 66; 1:6 – Кумас, 72; 2:6 – Флекер, 74; 3:6 – Флекер, 77.

Дібанго приєднався до ЛАСКу влітку 2026 року на правах вільного агента після відходу з Кривбаса, у складі якого провів чотири сезони.

Нагадаємо, 14 жовтня в межах другого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє з грецьким АЕКом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.