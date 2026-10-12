Російська атака на Київ: дрон влучив у ЖК, де мешкає півзахисник Динамо

Увечері 12 жовтня російські війська атакували безпілотником житловий будинок в Києві, у якому мешкає півзахисник Динамо Олександр Піхальонок.

На обстріл відреагувала дружина гравця Ольга.

"Наш ЖК. П****ць повний. З нами все добре, Нас не було вдома в цей час", – написала вона в Інстаграм.

Внаслідок атаки загинули дві людини, є постраждалі.

Напередодні український метальник молота Михайло Кохан заявив, що ситуація в Києві через російські обстріли дронами та ракетами погіршується.