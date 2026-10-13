Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки

Володимир Максименко — 13 жовтня 2026, 14:34
Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки
Олександр Тимчик
ФК Динамо Київ

У Києві внаслідок чергової атаки росіян постраждав будинок захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика.

Про це у своїх соцмережах повідомила дружина футболіста Карина.

Внаслідок обстрілу серйозно постраждав під'їзд, в якому мешкає подружжя, а в картирі вибиті шибки. 

"Наші вікна, кончені тварі", – написала дівчина.
instagram.com/karinatymchyk/
instagram.com/karinatymchyk/

Зазначимо, що родина футболіста не постраждала, проте повідомлялось про двох загиблих та понад 10 постраждалих.

Це другий випадок за останній час, коли жертвами російських атак стали представники Динамо – раніше дрон влучив у ЖК, де мешкає Олександр Піхальонок.

війна Динамо Київ Олександр Тимчик

війна

Російська атака на Київ: дрон влучив у ЖК, де мешкає півзахисник Динамо
А ще казали, що Байден – слабак: ексчемпіон світу розкритикував Трампа через угоду з Росією
Люди навіть не усвідомлюють, наскільки все серйозно: дівчина Мудрика записала емоційне відео про війну в Україні
Нещодавно отримав державну нагороду: загинув колишній баскетболіст Вищої ліги Клим Лійв
Воротар збірної Словаччини: Добре, що в Росії я жив не біля НПЗ

Останні новини