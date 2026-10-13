Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки
Олександр Тимчик
ФК Динамо Київ
У Києві внаслідок чергової атаки росіян постраждав будинок захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика.
Про це у своїх соцмережах повідомила дружина футболіста Карина.
Внаслідок обстрілу серйозно постраждав під'їзд, в якому мешкає подружжя, а в картирі вибиті шибки.
"Наші вікна, кончені тварі", – написала дівчина.
Зазначимо, що родина футболіста не постраждала, проте повідомлялось про двох загиблих та понад 10 постраждалих.
Це другий випадок за останній час, коли жертвами російських атак стали представники Динамо – раніше дрон влучив у ЖК, де мешкає Олександр Піхальонок.