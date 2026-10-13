Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки

У Києві внаслідок чергової атаки росіян постраждав будинок захисника Динамо та збірної України Олександра Тимчика.

Про це у своїх соцмережах повідомила дружина футболіста Карина.

Внаслідок обстрілу серйозно постраждав під'їзд, в якому мешкає подружжя, а в картирі вибиті шибки.

"Наші вікна, кончені тварі", – написала дівчина.

instagram.com/karinatymchyk/

instagram.com/karinatymchyk/

Зазначимо, що родина футболіста не постраждала, проте повідомлялось про двох загиблих та понад 10 постраждалих.

Це другий випадок за останній час, коли жертвами російських атак стали представники Динамо – раніше дрон влучив у ЖК, де мешкає Олександр Піхальонок.