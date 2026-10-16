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Полісся – Динамо: коли та де дивитися центральний матч 9-го туру УПЛ

Софія Кулай — 16 жовтня 2026, 11:29
Полісся – Динамо: коли та де дивитися центральний матч 9-го туру УПЛ
Полісся – Динамо: де дивитися матч онлайн

У неділю, 18 жовтня, о 13:00 відбудеться центральна гра 9-го туру УПЛ-2026/27, у якій житомирське Полісся прийме київське Динамо.

Протистояння відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Це буде зустріч другої та третьої команд турнірної таблиці першості. Команда Руслана Ротаня випереджає киян на 3 бали – 19 проти 16-ти очок у "біло-синіх". Якщо динамівці зможуть перемогти, то зрівняються за пунктами із "вовками".

Лідером чемпіонату є донецький Шахтар, у якого 21 набраний бал.

У попередньому турі УПЛ житомиряни завдяки пенальті у компенсований до матчу час врятувалися від виїзної поразки проти Буковини – нічия 2:2. Натомість Динамо у більшості мінімально обіграло вдома львівські Карпати (1:0). Автором єдиного голу став Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, що у минулому розіграші першості 2025/26 кияни двічі перемагали Полісся – 4:1 та 2:1.

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