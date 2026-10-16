Сподіваюсь, що судді не зламають гру у Житомирі: Баранов – про майбутній матч Полісся проти Динамо

Колишній головний тренер Чернігова Василь Баранов сподівається, що протистояння між Поліссям та Динамо сповна підтвердить свій статус центрального матчу 9-го туру УПЛ-2026/27.

Про це майбутній поєдинок наставник висловився в інтерв'ю "Українському футболу".

"Хочеться побачити хороший матч, де ми не будемо звертати увагу на арбітрів. Сподіваюсь, що судді не зламають гру у Житомирі. Думаю, Полісся гратиме першим номером, а Динамо свідомо віддасть ініціативу. Контрвипади у киян вдаються добре. Та й у Ігоря Костюка є індивідуально сильні гравці, які самотужки можуть вирішити епізод, але... У цьому матчі поставлю на Полісся. І навіть спрогнозую рахунок. На мою думку, буде 2:1", – сказав Баранов.

Відзначимо, що свого часу Баранов також очолював Кудрівку, яку за підсумками сезону-2024/25 вивів в УПЛ.

Поєдинок Полісся – Динамо відбудеться 18 жовтня о 13:00 на Центральному стадіоні у Житомирі.

У минулому сезоні УПЛ-2025/26 кияни двічі перемагали "вовків" (4:1 та 2:1). Матч 19-го туру відзначився скандалом. Арбітри зустрічі припустилися одразу низки результативних помилок – від непризначених пенальті та скасованого голу Полісся, до непоказаної червоної картки захиснику "біло-синіх" Крістіану Біловару.

Головним рефері був Микола Балакін, а за системою ВАР працював Денис Шурман. Ці помилки призвели до серйозних наслідків – після гри президент "вовків" Геннадій Буткевич звернувся до керівництва УАФ з вимогою довічно відсторонити від футболу арбітра Шурмана.

Це буде зустріч другої та третьої команд турнірної таблиці першості. Команда Руслана Ротаня випереджає киян на 3 бали – 19 проти 16-ти очок у "біло-синіх". Тому у підопічних Ігоря Костюка є все, аби зрівнятися із прямим конкурентом за набраними пунктами.

Після мирової з Буковиною (2:2) головний тренер Полісся поскаржився на менталітет своєї команди, який ледь не довів "вовків" до поразки.