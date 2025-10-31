Питання закрите, – Алонсо сказав, які наслідки очікують на Вінісіуса за скандальну реакцію на заміну в Ель Класіко

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо заявив, що Вінісіус Жуніор ніяк не буде покараний за свою бурхливу реакцію на заміну під час матчу проти Барселони.

Слова 43-річного фахівця наводить Фабріціо Романо.

Алонсо запевнив, що його конфлікт із футболістом можна вважати вичерпаним, оскільки його підопічний вибачився за свою поведінку.

"Вінісіус не буде покараний. Питання закрите. Він був бездоганним у своїй промові перед усіма нами", – сказав Хабі.

Нагадаємо, що Вінісіус Жуніор був дуже незадоволений тим, що Хабі Алонсо замінив його на 72-й хвилині Ель Класіко проти Барселони (2:1) в межах 10 туру Ла Ліги. Вінгер демонстрував своє обурення ще на полі, після чого пішов одразу до роздягальні, але все ж таки повернувся та сів на лаву запасних.

Пізніше стало відомо, що саме сказав Вінісіус своєму тренеру під час заміни. В ході цього конфлікту керівництво "вершкових" стало на бік Алонсо, а футболіст у соцмережах опублікував вибачення за те, що сталося.