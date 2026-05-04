Реал підтвердив травму зіркового захисника

Французький захисник мадридського Реала Ферлан Менді травмувався у матчі з Еспаньйолом (2:0) у межах 34 туру Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний футболіст залишив поле вже 14-й хвилині, його замінив Фран Гарсія. У нього діагностували травму сухожилля прямого м'яза правого стегна.

Відновлення залежить від того, чи буде футболісту потрібна операція. У випадку, якщо гравця прооперують, то він може пропустити до 5 місяців.

Зауважимо, що цього сезону Менді зіграв лише 9 матчів в усіх турнірах, переважно лікуючись від ушкоджень м'язів та стегна.

Раніше повідомлялося, що керівництво Реала включило наставника Астон Вілли Унаї Емері у список претендентів на посаду головного тренера.