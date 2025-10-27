Реал став на сторону Алонсо у конфлікті з Вінісіусом

Керівництво Реала повністю підтримує головного тренера Хабі Алонсо у конфлікті з бразильським вінгером Вінісіусом.

Про це повідомляє AS.

У матчі з Барселоною бразилець гостро відреагував на заміну:

"Я? Я? Містер, містере! Я? Я йду з команди! Скільки можна, з мене годі!", – заявив Вінісіус і пішов у роздягальню.

Керівництво Реала підтримає будь-яке покарання Алонсо для бразильця. У "вершкових" роздратовані реакцією Вінісіуса і його ставленням до справи, він зіпсував імідж команди. У минулому гравці були оштрафовані за подібні інциденти.

Зазначається, що Вінісіус відчуває, що його статус, той, який він заслужив в останні сезони не поважається. Гравець вважає, що тренер йому не довіряє, а тому він і отримує менше ігрового часу. Він серйозно обдумує покинути команду влітку.

Нагадаємо, Реал здобув перемогу над Барселоною (2:1) та збільшив відрив від каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги.