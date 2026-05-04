Арбелоа оцінив довгоочікувану "суху" перемогу Реала: Не було вже дуже давно

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа відреагував на першу за довгий час "суху" перемогу своєї команди.

Його слова передає Marca.

3 травня "Королівський клуб" впевнено переміг Еспаньйол з рахунком 2:0. Дубль у складі іспанського гранда оформив Вінісіус Жуніор, а український воротар Андрій Лунін залишив свої володіння "на замку".

"Сухих матчів у нас не було вже дуже давно, це важливо. Я дуже задоволений перемогою. Ми домінували і дуже добре попрацювали. Вінісіус знову провів чудовий матч. Він здатен забивати, віддавати гольові передачі, постійно створювати загрозу, коли отримує м'яч. Він знову був лідером команди", – сказав Арбелоа.

Востаннє Реал грав "насухо" ще 11 березня, коли у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромив Манчестер Сіті 3:0.

Наставник "вершкових" також висловився про Ель Класіко проти Барселони у наступному 35-му турі Ла Ліги-2025/26.

"Нас чекає важливий матч проти принципового суперника, який демонструє дуже хорошу гру. Це особливий матч для вболівальників і для нас. Ми добре відпочинемо і якісно підготуємося", – відповів коуч мадридців.

Нагадаємо, що команда Гансі Фліка у цьому турі обіграла Осасуну 2:1.

Дербі Барселона – Реал відбудеться 10 травня о 22:00 (за київським часом). Напередодні Ель Класіко "блаугранас", яка лідирують у турнірній таблиці, випереджають "вершкових", які йдуть другими, аж на 11 балів – 88 очок проти 77-ми у мадридського клубу.