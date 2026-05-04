Реал включив тренера клубу АПЛ у список претендентів на заміну Арбелоа

Керівництво мадридського Реала включило наставника Астон Вілли Унаї Емері у список претендентів на посаду головного тренера.

Про це повідомляє talkSPORT.

Імовірно, що мадридський клуб цього літа призначить нового головного тренера, і Альваро Арбелоа, який очолив команду після несподіваного звільнення Хабі Алонсо, покине свою посаду.

Емері може привабити пропозиція "вершкових" через проблеми з фінансами в Астон Віллі. Тренер має досвід гри в Ла Лізі завдяки роботі за Альмерію, Валенсію, Севілью та Вільярреал.

Астон Вілла від його керівництв наразі займає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, в активі команди 58 балів за 35 турів, а також грає у півфіналі Ліги Європи.

Раніше була інформація, що президент мадридців Флорентіно Перес прагне возз'єднання з 63-річним Моурінью, який 14 років тому виграв титул Ла Ліги з Реалом з рекордними 100 очками. Але поки що жодних офіційних контактів з Моурінью не було.

Раніше повідомлялося про те, що мадридців може очолити Юрген Клопп.