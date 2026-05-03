Лунін вийде у старті на матч Реала проти Еспаньйола в межах 34 туру Ла Ліги

Український голкіпер Реала Андрій Лунін захищатиме ворота мадридського клубу в матчі проти Еспаньйола, який відбудеться в межах 34 туру Ла Ліги.

Стартову 11-тку оприлюднила пресслужба "вершкових".

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Матч можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом протистояння є Реал, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1.76, на успіх Еспаньйола приймаються ставки з кефом 4.70, нічию букмекери оцінюють в 4.00.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на численні чутки про можливий літній трансфер Лунін, ймовірно, залишиться в іспанському клубі і на наступний сезон. Водночас була інформація, що Реал готовий розглянути продаж воротаря за двох умов.

Чинний контракт 27-річного українця розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 Лунін вже взяв участь в 11 іграх, у яких пропустив 21 гол та відіграв лише один матч на нуль.

